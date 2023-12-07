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Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2023, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2023, 11:50
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Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Evinden çıktıktan sonra 26 yaşındaki üst kat komşusu tarafından kaçırıldığı öne sürülen 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Kocaeli'nde yaşayan Melis Özge Gürdoğan'ın kaçırıldığını iddia eden annesi ve ablası Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Kızlarının üst kat komşuları, iki çocuk babası Mehmet Keskin tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, canlı yayındaki iddialarıyla herkesi derinden üzmüştü.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Kızlarının dershanenin önünden kaçırıldığını öne süren anne Emine Gürdoğan, "Kızımı daha önce de bu kişi birçok kez rahatsız etti, cinsel saldırıda bulundu" demişti.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan, yayına gelen ihbarlar sonucunda dün gece Taksim'de polisler tarafından bulundu.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Karakola götürülen Melis Özge Gürdoğan, ailesine dönmek istemediğini, zorla değil kendi isteğiyle Mehmet Keskin'e gittiğini belirtti.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

7 Aralık Perşembe günkü canlı yayına katılan anne Emine Gürdoğan ve ablası Zeynep Gürdoğan, kızlarını tanıyamadıklarını ve Mehmet Keskin'in kızlarını tehdit etmiş olabileceğini söyledi.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Mehmet Keskin'in eşi Büşra Keskin de canlı yayına bağlanarak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ama asla bu kişinin Özge olabileceğini düşünmediğini anlattı.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

İki çocuklarının olduğunu belirten Büşra Keskin, "Ben boşanmak istiyordum ama 2 yaşındaki kızımı alıp kaçırırım diye beni tehdit ediyordu. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Ayrılma isteğimi asla kabul etmiyordu" dedi.

Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Eşinin ve Emine Gürdoğan'ın iddialarına yayına bağlanarak cevap veren Mehmet Keskin, "Özge'yi zorla yanımda tutmuyorum. Ben kimsenin evine girip, fotoğraf çekip, cinsel saldırıda bulunacak biri değilim. Bu konuyla ilgili şikayetçi olacağım" dedi.

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