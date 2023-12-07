Üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu!

Evinden çıktıktan sonra 26 yaşındaki üst kat komşusu tarafından kaçırıldığı öne sürülen 18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan bulundu.
Kocaeli'nde yaşayan Melis Özge Gürdoğan'ın kaçırıldığını iddia eden annesi ve ablası Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Kızlarının üst kat komşuları, iki çocuk babası Mehmet Keskin tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, canlı yayındaki iddialarıyla herkesi derinden üzmüştü.
Kızlarının dershanenin önünden kaçırıldığını öne süren anne Emine Gürdoğan, "Kızımı daha önce de bu kişi birçok kez rahatsız etti, cinsel saldırıda bulundu" demişti.
18 yaşındaki Melis Özge Gürdoğan, yayına gelen ihbarlar sonucunda dün gece Taksim'de polisler tarafından bulundu.
Karakola götürülen Melis Özge Gürdoğan, ailesine dönmek istemediğini, zorla değil kendi isteğiyle Mehmet Keskin'e gittiğini belirtti.
7 Aralık Perşembe günkü canlı yayına katılan anne Emine Gürdoğan ve ablası Zeynep Gürdoğan, kızlarını tanıyamadıklarını ve Mehmet Keskin'in kızlarını tehdit etmiş olabileceğini söyledi.
Mehmet Keskin'in eşi Büşra Keskin de canlı yayına bağlanarak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ama asla bu kişinin Özge olabileceğini düşünmediğini anlattı.
İki çocuklarının olduğunu belirten Büşra Keskin, "Ben boşanmak istiyordum ama 2 yaşındaki kızımı alıp kaçırırım diye beni tehdit ediyordu. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Ayrılma isteğimi asla kabul etmiyordu" dedi.