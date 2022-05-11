Yeşilırmak’ın kenarında öldürüldü!Cinayet şüphelisi tanıdık çıktı…

Muhammet Burhan'ın katili kim? Taraflar canlı yayında karşı karşıya... Muhammet Burhan'ı büyüten aile, gelinleriyle yüzleşmek için Müge Anlı'ya katıldı. Fatma'nın iddiası: ''Kayınpederim beni rahatsız ediyordu'' Sami Bey'in bu iddialara cevabı ne olacak? Yeşilırmak nehri kıyısında infaz edilen 27 yaşındaki adamı kim öldürdü? Suçladığı komşuları da canlı yayında... Eşi cinayetin ardından telefonunu kırdı mı? Öldürüldüğü gece neler yaşandı? ''Fatma herkesten önce cinayeti biliyordu'' iddiaları şaşırtıcıydı... Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Fatma'nın kaç tane telefonu vardı? Eşi, sevgilisi ile görüştüğü telefonu mu kırdı? 16 Ağustos 2021'de cinayete kurban giden 27 yaşındaki adamın katili aranıyor... Bu olaydaki soru işaretleri devam ediyor...