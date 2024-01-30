30 Ocak 2024, Salı 00:00
Hasan Çelik'in damadının iş arkadaşları konuştu
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İş arkadaşının iddiası ise, Şerife Çiçek'in eşinin darbedildiğini anlattığı yönündeydi. Bu darbedilmenin sebebi Uğur'un babasının, kendisine verdiği ev ve arabayla ilgili olabileceğini söyleyen gizli tanık, bu ilişkide baskın olan kişinin Şerife olduğu görüşündeydi. Boşanma aşamalarına geldiklerini ama Şerife'nin hamilelik yalanı yüzünden boşanmadıklarını da söyledi.
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