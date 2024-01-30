Hasan Çelik'in damadının iş arkadaşları konuştu

İş arkadaşının iddiası ise, Şerife Çiçek'in eşinin darbedildiğini anlattığı yönündeydi. Bu darbedilmenin sebebi Uğur'un babasının, kendisine verdiği ev ve arabayla ilgili olabileceğini söyleyen gizli tanık, bu ilişkide baskın olan kişinin Şerife olduğu görüşündeydi. Boşanma aşamalarına geldiklerini ama Şerife'nin hamilelik yalanı yüzünden boşanmadıklarını da söyledi.