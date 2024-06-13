13 Haziran 2024, Perşembe 10:00
Mehmet Taşpınar'ın kardeşi Yaşar Taşpınar konuştu
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
"Güllü'nün çocukları ağabeyim Mehmet'ten değil" diyen Yaşar Taşpınar, ağabeyi Mehmet'in küçükken kaynar suya düştüğünü, doktorun ağabeyinin çocuğunun olmayacağını söylediğini, söyledi. Yaşar Taşpınar, Güllü'nün ağabeyine "seni de kıyma makinesinde çekeriz" dediğini, ağabeyi Mehmet'in de bundan korkup Güllü'den uzaklaştığını iddia etti.
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