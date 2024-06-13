canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman / Sezon Finali
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
13 Haziran 2024, Perşembe 10:00

Mehmet Taşpınar'ın kardeşi Yaşar Taşpınar konuştu

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

"Güllü'nün çocukları ağabeyim Mehmet'ten değil" diyen Yaşar Taşpınar, ağabeyi Mehmet'in küçükken kaynar suya düştüğünü, doktorun ağabeyinin çocuğunun olmayacağını söylediğini, söyledi. Yaşar Taşpınar, Güllü'nün ağabeyine "seni de kıyma makinesinde çekeriz" dediğini, ağabeyi Mehmet'in de bundan korkup Güllü'den uzaklaştığını iddia etti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'da kan donduran iddia... Öldürülüp kıyma makinesinde çekilen kişi meğer...
07 Haziran 2024, Cuma
Müge Anlı'da kan donduran iddia... Öldürülüp kıyma makinesinde çekilen kişi meğer... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?
10 Haziran 2024, Pazartesi
Katıldığı Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...
06 Haziran 2024, Perşembe
Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!
06 Haziran 2024, Perşembe
Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN