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2 Eylül 2024, Pazartesi 10:00

Mehmet Yörük cinayet kurbanı mı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Osmaniye'de şüpheli ölüm. Evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı. Annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer Bey "adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" dedi.

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