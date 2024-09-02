Mehmet Yörük cinayet kurbanı mı?

Osmaniye'de şüpheli ölüm. Evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı. Annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer Bey "adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" dedi.