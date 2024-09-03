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3 Eylül 2024, Salı 10:00

Mehmet Yörük'ün eşinden cinayet itirafı...

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Müge Anlı Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Hanım'ın canlı yayında bazı şeyleri itiraf edeceğini açıkladı. Sebile Hanım " Mustafa Ogün eve su getirdi. O her zaman su getiriyordu, bana da su getiriyordu. O gün de su getirdi. Kocam Mehmet'e su içirdi ve ona 'aramızdan çekileceksin ve ben Sebile ile evleneceğim' dedi. Ben ben kocamı seviyordum onunla evlenmek istemiyordum. O sabah eşim kalktığında iyiydi, Mehmet'in getirdiği su içtikten sonra rahatsızlandı." dedi.

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