Mehmet Yörük'ün eşinden cinayet itirafı...

Müge Anlı Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Hanım'ın canlı yayında bazı şeyleri itiraf edeceğini açıkladı. Sebile Hanım " Mustafa Ogün eve su getirdi. O her zaman su getiriyordu, bana da su getiriyordu. O gün de su getirdi. Kocam Mehmet'e su içirdi ve ona 'aramızdan çekileceksin ve ben Sebile ile evleneceğim' dedi. Ben ben kocamı seviyordum onunla evlenmek istemiyordum. O sabah eşim kalktığında iyiydi, Mehmet'in getirdiği su içtikten sonra rahatsızlandı." dedi.