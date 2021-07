Müge Anlı'dan muhteşem sezon finali...

13 sezondur atv ekranlarında fenomen olan Müge Anlı ile Tatlı Sert muhteşem bir sezon finaline imza attı.

Türk televizyonlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, muhteşem bir sezon finaline imza atıyor. Bir televizyon programından daha fazlası olmak amacıyla yola çıkan atv'nin sevilen programı, 3212 kayıp kişiyi buldu. 930 aileyi kavuşturan Müge Anlı, 181 cinayeti çözdü. Müge Anlı

Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüllere girmeyi başardı. 13 sezondur canlı yayınlarla birbirinden farklı hayatlara dokunan araştırmacı gazeteci iyilikte yarışmanın önemini vurguladı. Sevgi izi ve Pati Buldular gibi sosyal sorumluluk projelerine imza atan Anlı, dostlarıyla birlikte birçok çocuğu sevindirdi. Müge Anlı ve Dostları Aşevi, binlerce insana ulaştı.

Gece gündüz çalışan Müge Anlı ve ekibi, her güne aynı heyecanla başladı. Gerçeklere ulaşmak için her gün aynı araştırma merakına sahip olan ekip, ortak bir hedefe kilitlendi. Azimle çalışan Müge Anlı ekibi, Türkiye'nin her yerine ayak basarak sevilen programı birinci sırada tutmayı başardı.