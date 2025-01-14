Müge Anlı'ya itiraf etti, cenazelerin yerini bildiğini söyledi

Nezaket Uyur cinayetinin altından başka bir kadın cinayeti daha çıktı. Cinayet sarmalının kilit ismi Müge Anlı'ya konuştu. Sabri Bey, "her iki Nezaket olayını da duydum. İki kişinin de cenazesinin yerini gösterebilirim" dedi. Yayınlarımız ihbar kabul edildi. JASAT ekipleri Sabri ve gizli tanıkları ifadeye götürmek üzere stüdyoya geldi. Kilit isim Sabri, gözaltına alındı.