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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO

Sakin Künar, Merve Güzel'in aradığı babası

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı bir evladı daha babasına kavuşturdu. 24 yıl önce kızının varlığından haberi olmayan babası Sakin Künar'ı aramak için gelen Merve Güzel, babasının Sakin Bey olduğuna inandığı sonucun ne olursa olsun hazırlıklı olduğunu söylerken Sakin Bey ise, heyecanla beklediğini Merve'nin ablasına çok benzediğini söylemişti... Müjdeyi Müge Anlı verdi. DNA testi sonucu baba kız oldukları anlaşılırken stüdyoya duygusal anlar hakim oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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