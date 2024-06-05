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5 Haziran 2024, Çarşamba 10:00

''Selin'i en son ovaya götürdüler'' diyen isim canlı yayında

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Tolga "en ufak bilgim olsa burada söyleyeceğim" deyince Müge Anlı, Akın'dan neden bahsetmediğini sordu. Tolga olayın Akın ile bir ilgisinin olmadığını, Sıdıka ile geç geldiği için kavga ettiğini ifade etti. Sıdıka ise "beni Akın ile evde yalnız bıraktı eve de çok geç geldi. Bu yüzden kavga ettik" dedi. Sıdıka Hanım Tolga'nın 8, 9 gibi evden çıktığını, bir daha da gelmediğini belirtti.

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