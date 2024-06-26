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26 Haziran 2024, Çarşamba 00:00

Sevil Çetinkaya'nın kaybında cinayet şüphesi

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Şüphelendiren ev satışı, kuşku duyulan arkadaşı

50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya 4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Sevil Çetinkaya'yı aramak için stüdyoya gelen kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablaların arkadaşı olan İsmail Gezer'den şüphelendiklerini söyledi. Stüdyoya gelen ve karşı taraf ile yüzleşen İsmail Gezer'in "Beni burada zorla tutuyorlar" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. İsmail Gezer'in kaçmak için polisi aradığı söylenirken, Müge Anlı, binanın güvenli olduğunu ve kimsenin burada zorla tutulmayacığını söyledi.

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