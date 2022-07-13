Sezon boyunca Müge Anlı'yı ağlatan olaylar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

İstanbul'daki 13 yaşındaki Muhammet Yaman'ın kaybı Müge Anlı'yı derinden etkilemişti, kendini ifade edemeyen oğlundan bahsederken babanın gözyaşlarına Müge Anlı'da kayıtsız kalamadı...

Birbirlerinden günlerdir habersiz olan aile Müge Anlı'da kavuşmuştu, tüm ailenin sarıldığı anlarda Müge Anlı'da gözyaşlarını tutumamıştı...

Programda bir diğer mucize de Vedat Alexander'in hiç görmediği ailesinin bulunması oldu. Bu büyük kavuşmada Vedat'ın annesinin sözleri Müge Anlı'yı ağlatmıştı...