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4 Nisan 2024, Perşembe 00:00

Çufçuf Hoca şifa dağıtıyor mu

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"Sosyal medyada üfürükçülük yaparak şifa dağıttığını iddia edenler var, üfürükle şifa dağıtılır mı?"

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