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5 Nisan 2024, Cuma
00:00
Estetik olmak günah mı
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5 Nisan 2024, Cuma
25. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
4 Nisan 2024, Perşembe
24. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
3 Nisan 2024, Çarşamba
23. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
2 Nisan 2024, Salı
22. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
1 Nisan 2024, Pazartesi
21. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
30 Mart 2024, Cumartesi
20. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
29 Mart 2024, Cuma
19. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
28 Mart 2024, Perşembe
18. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
27 Mart 2024, Çarşamba
17. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
26 Mart 2024, Salı
16. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
25 Mart 2024, Pazartesi
15. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
24 Mart 2024, Pazar
14. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
23 Mart 2024, Cumartesi
13. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
22 Mart 2024, Cuma
12. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
21 Mart 2024, Perşembe
11. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
"Bildiğimiz üzere Yüce Allah'ın bizde en çok özenerek yarattığı organımız burun. Ben estetik oldum günaha girdim ama yine estetik olursam iki kat daha mı fazla günaha girmiş olurum?"
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TÜMÜ
13 Nisan 2023, Perşembe
Oje ile namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
09 Temmuz 2015, Perşembe
Sırat Köprüsü’nden geçiş nasıl olacak?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
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