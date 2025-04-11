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11 Nisan 2025, Cuma 08:30

Kabe'yi görseniz ilk duanız ne olurdu?

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtlıyor

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