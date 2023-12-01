ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2023, 16:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 16:37
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14. Bölüm Foto Galeri

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

14. Bölüm Foto Galeri

Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir.

14. Bölüm Foto Galeri

Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

14. Bölüm Foto Galeri

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir.

14. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

14. Bölüm Foto Galeri

Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır.

14. Bölüm Foto Galeri

Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer.

14. Bölüm Foto Galeri

Tüm dengeleri değiştirecek bambaşka sırlar ortaya dökülmek üzereyken bu sefer asıl savaş Yaman ve Ateş arasında mı başlayacak?

14. Bölüm Foto Galeri

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)

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