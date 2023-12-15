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Esra Erol'da
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SAFİR GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 15:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.12.2023, 15:13
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16. Bölüm Foto Galeri

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez.

16. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar.

16. Bölüm Foto Galeri

İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir.

16. Bölüm Foto Galeri

İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar?

16. Bölüm Foto Galeri

Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur.

16. Bölüm Foto Galeri

Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır.

16. Bölüm Foto Galeri

İki kardeş, Ateş'i artık bir "Bakırcı" olmasına rağmen ağabeyleri olarak kabul edecekler midir?

16. Bölüm Foto Galeri

Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır.

16. Bölüm Foto Galeri

Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir. Gülsoylar yeni bir krizin eşiğindedir. Ateş hayatına bir Gülsoy olarak mı yoksa bir Bakırcı olarak mı devam edecektir?

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