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SAFİR GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 16:09
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17. Bölüm Foto Galeri

Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar. Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu.

17. Bölüm Foto Galeri

Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

17. Bölüm Foto Galeri

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur. Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır. Bir tarafta Bade'nin, diğer tarafta Ateş'in çaresizliği, Güneş'i kalmaya ikna edecek mi?

17. Bölüm Foto Galeri

Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir.

17. Bölüm Foto Galeri

İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar. Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar.

17. Bölüm Foto Galeri

Ömer, Ateş'i de bir kalemde silecek mi, yoksa bağrına mı basacak? Ateş, Güneş'in yemek davetini kabul ettiğinde, evde Bade'yi görünce ne tepki verecek?

17. Bölüm Foto Galeri

Yaman, bir taraftan şirketi kurtarmaya, öteki taraftan Feraye'yi etraflarını sarmış kötülüklerden uzak tutmaya çalışmaktadır.

17. Bölüm Foto Galeri

Bora'dan aldığı bir mesaj tüm dengeleri nasıl değiştirecektir?

17. Bölüm Foto Galeri

Safir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de.

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