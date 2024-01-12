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Mutfak Bahane
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SAFİR GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.01.2024, 14:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.01.2024, 14:22
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20. Bölüm Foto Galeri

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır.

20. Bölüm Foto Galeri

Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in
peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer.

20. Bölüm Foto Galeri

Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

20. Bölüm Foto Galeri

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.

20. Bölüm Foto Galeri

Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir.

20. Bölüm Foto Galeri

Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

20. Bölüm Foto Galeri

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir.

20. Bölüm Foto Galeri

Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

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