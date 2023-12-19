Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

Feraye'yle yüzleştiği bu sahne için, ''Bu sahne genel olarak çok duygu yüklü duygusal bir sahne. Benim için en zor sahnelerden biriydi oynadığım.''
''İlhan'la olan bu kavga sahnemizde İlhan geldi 'canını hiç acıtmayacağım canın yanarsa söyle' dedi. Ben de istediğini yapabilirsin dedim çok güzel bir sahne oldu.''
''Bu sürat sahneleri aşırı keyifliydi. İstanbul'a gidip deniz havası almak özgürce dolaşmak iyiydi. Bir de mutlu sahneler çok başka oluyor. ''
''Gelinliği yırttığımız sahne... Özge'nin gene kalbimizi parçaladığı sahne. Bu sahnede gelinliği yırtmak çok ağır geldi bana...''
''Bu flashback sahnelerini İstanbul'da önceden çekmiştik. Çok acayipti. Bu sahnede tam bir meydan okuma vardı''