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Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

GİRİŞ TARİHİ: 19.12.2023, 15:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.12.2023, 15:19
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Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

Safir'in 'Yaman'ı Burak Berkay Akgül dizinin en çok izlenen sahneleri izleyip yorumladı.

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

Feraye'yle yüzleştiği bu sahne için, ''Bu sahne genel olarak çok duygu yüklü duygusal bir sahne. Benim için en zor sahnelerden biriydi oynadığım.''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Burada Feraye'nin yüzüne bakamamak çok zor zaten. İnanılmaz engelleri olan bir sahne...''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''İlhan'la olan bu kavga sahnemizde İlhan geldi 'canını hiç acıtmayacağım canın yanarsa söyle' dedi. Ben de istediğini yapabilirsin dedim çok güzel bir sahne oldu.''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Feraye ile olan okul sahnemizde ben camı kırarken gerçekten elimi kestim. ''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Bu sürat sahneleri aşırı keyifliydi. İstanbul'a gidip deniz havası almak özgürce dolaşmak iyiydi. Bir de mutlu sahneler çok başka oluyor. ''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Burada Feraye'ye ağabeyimle evleneceği için 'yapma yapma' diye bağırıyorum. ''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Gelinliği yırttığımız sahne... Özge'nin gene kalbimizi parçaladığı sahne. Bu sahnede gelinliği yırtmak çok ağır geldi bana...''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

''Bu flashback sahnelerini İstanbul'da önceden çekmiştik. Çok acayipti. Bu sahnede tam bir meydan okuma vardı''

Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı sahneleri yorumladı

Feraye'yle ağabeyinin nişanlanmasından sonra ''Buralarda da Yaman'ın kendini kaybettiğini görüyoruz. Başka şeylerle kafasını dağıtmaya çalıştığını ama hiçbir şeyin kafasını dağıtamadığını Aleyna'nın üzerine gittiğini görüyoruz.''

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