Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

21. Bölümüyle ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ekranda fırtınalar estirdi. Ateş ve Yaman'ın düşmanlığı artarken Feraye'nin aşkı için kendini feda etmesi geceye damga vurdu! Bundan sonraki hayatına Bakırcı olarak devam edecek olan Feraye'yi neler bekliyor? Ateş'in içindeki intikam hırsı ne zaman bitecek?