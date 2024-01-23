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SAFİR GALERİ

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

GİRİŞ TARİHİ: 23.01.2024, 17:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.01.2024, 17:50
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Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

21. Bölümüyle ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ekranda fırtınalar estirdi. Ateş ve Yaman'ın düşmanlığı artarken Feraye'nin aşkı için kendini feda etmesi geceye damga vurdu! Bundan sonraki hayatına Bakırcı olarak devam edecek olan Feraye'yi neler bekliyor? Ateş'in içindeki intikam hırsı ne zaman bitecek?

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Yaman'ın cinayet itirafı Ateş'in hayatını alt üst eder. İki kardeşi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Bekir'in anlaşma teklifini kabul etmeyi düşünen Ateş, yaptığı son hamleyle oyunun kuralını değiştirir.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde, sağlam bir strateji izlemesi gerekecektir. Bu noktada, Ateş'in cesaretle ve akıllıca hareket etmesi önemlidir.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Bekir'den bütün bilgileri alan Ateş, kardeşinin katilini babasına Vural Bakırcı'ya teslim eder.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Son zamanlarda Feraye, Yaman'ın üzerine fazla gidip baskı yapmış olabileceğini düşünerek bir adım atar.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Kısa bir ayrılık yaşayan Feraye ve Yaman, tekrardan bir araya gelir. İkili yeniden sıcacık, aşk dolu anlarını yaşamaya başlar.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Yaman ile arasında artık engel kalmadığını düşünen Feraye, Cemile'nin gösterdiği video ile yıkılır.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Yaman'ın cinayet itirafını izleyen Feraye, aynı yerden tekrardan sınanır.

Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

Cemile'nin çektiği videoyu ele geçiren Ateş, Yaman ile yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman'dan duyduğu sözler, içindeki intikam ateşini daha çok büyütür.

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