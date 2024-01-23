Feraye, Yaman ile aynı yerden sınanıyor!

21. Bölümüyle ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ekranda fırtınalar estirdi. Ateş ve Yaman'ın düşmanlığı artarken Feraye'nin aşkı için kendini feda etmesi geceye damga vurdu! Bundan sonraki hayatına Bakırcı olarak devam edecek olan Feraye'yi neler bekliyor? Ateş'in içindeki intikam hırsı ne zaman bitecek?
Yaman'ın cinayet itirafı Ateş'in hayatını alt üst eder. İki kardeşi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
Bekir'in anlaşma teklifini kabul etmeyi düşünen Ateş, yaptığı son hamleyle oyunun kuralını değiştirir.
Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde, sağlam bir strateji izlemesi gerekecektir. Bu noktada, Ateş'in cesaretle ve akıllıca hareket etmesi önemlidir.
Son zamanlarda Feraye, Yaman'ın üzerine fazla gidip baskı yapmış olabileceğini düşünerek bir adım atar.
Kısa bir ayrılık yaşayan Feraye ve Yaman, tekrardan bir araya gelir. İkili yeniden sıcacık, aşk dolu anlarını yaşamaya başlar.