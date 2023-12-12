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Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 12.12.2023, 14:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.12.2023, 15:15
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Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Güzelliğiyle göz dolduran Safir'in Feraye'si Özge Yağız aynadan çektiği bu pozla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Sevilen Oyuncu İlhan Şen ise sosyal medyasında film galasına hazırlandığı pozunu koyarak kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür etti.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Yakışıklı oyuncu Burak Berkay Akgül 'Ukiyo' notu ile paylaştığı siyah beyaz fotoğrafı ile 193 bin beğeniyi aştı.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Safir dizisine yeni katılan Gizem Karaca'nın 'Safran kokan bi dumptıss' notu ile paylaştığı fotoğrafı hayranları tarafından ilgi gördü.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Ruhi Sarı'nın son paylaştığı fotoğrafı Safir dizisinin setinden geldi. 'Acaba nedir bizi bu kadar güldüren?' notuyla İlhan Şen ile paylaşım yapan oyuncuya İlhan Şen'den 'Anlat abim' cevabı geldi.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Ayçin İnci, Safir setinden paylaştığı son karesine 'I love you so much babies' notuyla paylaştı. Karede Gizem Sevim, Nur Yazar ve Sevda Baş görülüyor.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

İlda Özgürel'in son paylaşımında yaza özlemi dikkat çekti. 'of yine yazı özlemem şaka mı' notuyla yayınladığı karesi kısa sürede çok beğenildi.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

İpek Tuzcuoğlu'nun paylaştığı kare dizideki rol arkadaşı Erkan Bektaş ile. 'Can dost...'' notu ile paylaşan oyuncu övgü dolu yorumlar aldı.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Nur Yazar verdiği şemsiyeli pozunu beyaz kalp emojisi koyarak paylaştı.

Safir'in yıldızları sosyal medyada ne paylaştı?

Can Bartu Arslan karpuz emojisi koyarak paylaştığı son karesi 18 saat içinde 20 bin beğeniyi aştı.

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