Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 17. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de neler oldu? Ateş, Vural'ı babası olarak kabul etti mi? Yaman'ı öldürmek isteyen Bora'ya kim arabayla çarptı? Son bölümde yaşananlar...
Yaman, ne kadar Feraye'nin yanında olmaya çalışsa da Cemile ve Aleyna'nın yaptıkları yüzünden her şey kötüye gider.
Feraye önce evinden kovulur. Daha sonra önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilmişken, yarışmadan geri alınır.
Yaşanan zorluklar Feraye ve Yaman'ı ayıramaz. Tam tersi daha da güçlenerek, yollarına devam ederler.
Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur.