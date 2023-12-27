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SAFİR GALERİ

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 27.12.2023, 16:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.12.2023, 12:35
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Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 17. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Safir'de neler oldu? Ateş, Vural'ı babası olarak kabul etti mi? Yaman'ı öldürmek isteyen Bora'ya kim arabayla çarptı? Son bölümde yaşananlar...

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Cemile ve Aleyna'nın Feraye'nin evi basarak olay çıkarması kötü sonuçlara yol açar.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Yaman, ne kadar Feraye'nin yanında olmaya çalışsa da Cemile ve Aleyna'nın yaptıkları yüzünden her şey kötüye gider.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Feraye önce evinden kovulur. Daha sonra önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilmişken, yarışmadan geri alınır.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Yaşanan zorluklar Feraye ve Yaman'ı ayıramaz. Tam tersi daha da güçlenerek, yollarına devam ederler.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Ateş, Güneş'e karşı hissettiği duygulara anlam veremez.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, gitmesini istemez.

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Bir tarafta Bade'nin, diğer tarafta Ateş'in çaresizliği, Güneş'in kararını etkileyecek mi?

Yaman, Bora'yı öldürecek mi?

Ömer Gülsoy torunlarının çabaları sayesinde hapse girmekten kurtarılır.

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