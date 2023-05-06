-
Rıdvan Kaplan
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Ahmet Demir
Adalet Partisi
Balıkesir
-
İsmail Ok
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Çağatay Hergül
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Ensar Aytekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Mustafa Özulus
Genç Parti
Balıkesir
-
Bekir Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Turhan Çömez
İyi Parti
Balıkesir
-
Sinan Diker
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Güven Yunus Coşkunsever
Millet Partisi
Balıkesir
-
Ekrem Gökay Yüksel
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Şeref Kafa
Şeref Kafa
Balıkesir
-
Ramazan Çeliker
Sol Parti
Balıkesir
-
Serhat Suha Özcan
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Serkan Taş
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Tamer Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Emre Albayrak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Fatih İnceboy
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Murat Adıgül
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Şevin Coşkun
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Erhan Ötegen
Zafer Partisi
Balıkesir
-
İlhan Demiralp
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Nilgün Özyıldırım
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Belgin Uygur
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Ali Öksüz
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Serkan Sarı
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Nalan Karaaslan
Genç Parti
Balıkesir
-
Bahri Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Nezengül Ağır
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Özlem Ural
İyi Parti
Balıkesir
-
Göksel Taşaltı
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Mürşit Atlıakın
Millet Partisi
Balıkesir
-
Harun Algül
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Gülay Bozkurt
Sol Parti
Balıkesir
-
Müge Okur
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Soner Özalp
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Ramazan Karadaş
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ethem Dülgeroğlu
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Kaan Burak Zarifoğlu
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Serdar Aycan
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Gül Ertunan Karaaslan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Özlem Bozkaya
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Yakup Akdoğan
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Taşkıran
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Mustafa Canbey
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Mahmut Şen
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Burak Dalgın
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Emine İlhan
Genç Parti
Balıkesir
-
İsmail Tutumlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Şazimet Turan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Nedim Tuna
İyi Parti
Balıkesir
-
Hakkı Bitikli
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Nefise Demirezen
Millet Partisi
Balıkesir
-
Cem Özışıklıoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Ayhan Bayburt
Sol Parti
Balıkesir
-
Açelya Sungur
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Kadir Tanrıverdi
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Hüseyin Özcan
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Engin Deniz Tören Aksoy
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Nedim Savaş
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
İbrahim Karabacak
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Canşah Çelik
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Nilgün Sadıkoğlu Danışman
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Zafer Yalçın
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Uğur Gardiyan
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Ali Taylan Öztaylan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Orhan Kömürcü
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Seval Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Kadir Özkan
Genç Parti
Balıkesir
-
Suhure Aysu Ceylan
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Kamil Gültekin Öztürk
İyi Parti
Balıkesir
-
Diğdar Daşkın
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Asiye Akyıldız
Millet Partisi
Balıkesir
-
Abdullah Sarbay
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Ali Kocaman
Sol Parti
Balıkesir
-
Şerife Sevim Şenel
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Yeter Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Fikriye Eril Adıgüzel
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ayfer Yalçın
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Ülfet Sönmez
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Dinçer Kaygısız
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Aslan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Hasan Güngör
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Serhat Çakmak
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Serkan Ceylan
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Pakize Mutlu Aydemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Safiye Bayraktar
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Selim Panç
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Turgay Kaplan
Genç Parti
Balıkesir
-
Ercan Öztunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Doğan Ağbulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Nilgün Başaran
İyi Parti
Balıkesir
-
İbrahim Kaya
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Kısa
Millet Partisi
Balıkesir
-
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Kıymet Nesrin Seçer
Sol Parti
Balıkesir
-
Oktay Şükür
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Saadet Açim
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Mehmet Nayır
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
İlhan Ağar
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Tanju Akçe
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Selman Şahin
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Zeynep Erdemli Ünsal
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Arzu Bağcı
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Nurten Yüksel
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Aydemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Ramazan Seren
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Fatma Salı Karabacakoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Cihan Tekin Kınay
Genç Parti
Balıkesir
-
Fatma Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Selat Kurt
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Mustafa Lemi Aytekin
İyi Parti
Balıkesir
-
Ahmet Can Aydemir
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Ergün Yıldırım
Millet Partisi
Balıkesir
-
Nihat Gezergiç
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Nazmi Arif Çakaloz
Sol Parti
Balıkesir
-
Baran Bakır
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Tülay Çoban
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Seyit Mehmet Yalçın
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ali Solak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Malik Kabakcı
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Emre Aygören
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Emin Filiz
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Çilem Gökdemir
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Fatma Girgin
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Şirin Aleyna Esen
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Ahmet Gür
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Gül Molla
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Dilek Yalçın
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Meral İnci
Genç Parti
Balıkesir
-
Sercan Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Belgin Küçüktoy
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Metin Özgür
İyi Parti
Balıkesir
-
Akide Karaşahin
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Fahri Mayalık
Millet Partisi
Balıkesir
-
Ayten Sak
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Nejdet Eren
Sol Parti
Balıkesir
-
Gizem Yoğurtcu
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Enver Burak Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Ahmet Dönmez
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Tuğhan Arbak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
İsmail Yılmaz
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Habil Kutlu
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Fikriye Yadırgı
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Barış Gagit
Zafer Partisi
Balıkesir
-
Selçuk Özhan
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Ayşe Eser
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Eşref Uslu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Mesud Erden
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Gülizar Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Nebiye Şen
Genç Parti
Balıkesir
-
Mahmut Eren Okur
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Kemal Girgin
İyi Parti
Balıkesir
-
Kerem Altanhan
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Mahmut Muharrem Uyar
Millet Partisi
Balıkesir
-
Özkan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Sevtap Oran
Sol Parti
Balıkesir
-
Cem Cantaş
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Orhan Şan
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Sinan Dalkılıç
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ramazan Erişen
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Murat Aygören
Yeniden Refah Partisi
Balıkesir
-
Ulaş Korkmaz
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Nevin Yılmaz Çakaloz
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Sevim Demir Aytaç
Adalet Birlik Partisi
Balıkesir
-
Erdal Yurdaer
Adalet Partisi
Balıkesir
-
Fatih Güngör
Adalet ve Kalkınma Partisi
Balıkesir
-
Mustafa Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Muharrem Koç
Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir
-
Enes Şen
Genç Parti
Balıkesir
-
Rıdvan Dursun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Balıkesir
-
Sezair Şentürk
Halkın Kurtuluş Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Çalık
İyi Parti
Balıkesir
-
Ayşegül Toktay
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Üzeyir Ataman
Millet Partisi
Balıkesir
-
Cem Kıvılcım
Milliyetçi Hareket Partisi
Balıkesir
-
Orhan Cerav
Sol Parti
Balıkesir
-
Fatih Niyazioğlu
Türkiye İşçi Partisi
Balıkesir
-
Naile Çağli
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Ahmet Günaydın
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ümmühan Gümüş
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Veysel Doğan
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Medine Çağlıyan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Haydar Alpcan Dikili
Zafer Partisi
Balıkesir