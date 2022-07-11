Kağan, Firuze'nin peşini bırakmıyor!

"Hayalin ile yetinemiyorum..."

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.