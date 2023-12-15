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HABERLER Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv'den canlı yayınlanacak!

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv'den canlı yayınlanacak!

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 16:09
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı atv’den canlı yayınlanacak!

İstanbul'un iki devi bu kez kozlarını Suudi Arabistan'da paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren canlı yayınla atv'de yayınlanacak.

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki maçın ardından belli olacak. 2023 Süper Kupa Finali 29 Aralık Cuma 20.00'de atv'de!

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki maçın ardından belli olacak. 2023 Süper Kupa Finali 29 Aralık Cuma 20.00'de atv'de!

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki maçın ardından belli olacak. 2023 Süper Kupa Finali 29 Aralık Cuma 20.00'de atv'de!

Ezeli rekabette heyecan uluslararası arenaya taşınıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray hem ligde hem kupada yarışıyor

2022-2023 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa final maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'de sezonun hemen hemen yarısına gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük rekabet devam ediyor. Puan puana devam eden yarışta rakiplerinin önünde ilk 2 sırayı paylaşan ezeli rakipler, kozlarını Süper Kupa finalinde paylaşmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa tarihinin en çok kupa kaldıran takımı olan Galatasaray, ünvanını koruyarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor. Uzun süren kupa hasretini 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak dindiren Fenerbahçe ise lig maratonuna moralli devam etmek için kupaya uzanma amacında.

2023 Turkcell Süper Kupa maçını kim kazanacak? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si mi, Okak Buruk'un Galatasaray'ı mı kupaya uzanacak? Tüm soruların yanıtı Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki maçın ardından belli olacak. 2023 Süper Kupa Finali 29 Aralık Cuma 20.00'de atv'de!

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