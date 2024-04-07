Süper Kupa maçının önemli anları

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını canlı izlemek isteyenler atv ekranlarına...

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin merakla beklenen Süper Kupa final maçı, 7 Nisan Pazar 21.30'da oynanacak. 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesi atv'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa final maçında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin sonunda kupa sahibini bulacak.

Süper Kupa maçı atv'de

Heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının ilk olarak Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç 7 Nisan Pazar gününe ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı bu akşam 21.30'da oynanacak. Sporseverlerin merakla beklediği Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.











Icardi'nin golü için tıklayın

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin merakla beklenen Süper Kupa final maçı, 7 Nisan Pazar 21.30'da oynanacak. 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadelesi atv'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa final maçında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin sonunda kupa sahibini bulacak.

Süper Kupa maçı atv'de

Heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçının ilk olarak Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu. Ancak maç 7 Nisan Pazar gününe ertelendi. Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı bu akşam 21.30'da oynanacak. Sporseverlerin merakla beklediği Süper Kupa maçı, atv ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.











Icardi'nin golü için tıklayın