Süper Kupa’da Fenerbahçe sahadan çekildi. Şimdi ne olacak?

PAYLAŞ

Türk Futbol Federasyonu ne kara verecek? Beklenen karşılaşma 7 Nisan Pazar günü gerçekleşti. U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe beklendiği gibi maçın başında ikinci dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Peki şimdi ne olacak? Galatasaray kupanın sahibi mi? Yoksa maç başka bir tarihe mi ertelenecek?



Şimdi gözler TFF'de. Hakem raporuna ilişkin Profesyonle Fubol Disiplin Kurulu maç hakkında hükmen galibiyet kararını deklare edebilir. Bu durumda Fenerbahçe yaşananları Tahkim Kurulu'na taşıyabilir, hakkı bulunuyor. Ancak son kararı Futbol Federasyonu verecek. Beklenen karşılaşma 7 Nisan Pazar günü gerçekleşti. U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe beklendiği gibi maçın başında ikinci dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Peki şimdi ne olacak? Galatasaray kupanın sahibi mi? Yoksa maç başka bir tarihe mi ertelenecek?



Şimdi gözler TFF'de. Hakem raporuna ilişkin Profesyonle Fubol Disiplin Kurulu maç hakkında hükmen galibiyet kararını deklare edebilir. Bu durumda Fenerbahçe yaşananları Tahkim Kurulu'na taşıyabilir, hakkı bulunuyor. Ancak son kararı Futbol Federasyonu verecek.