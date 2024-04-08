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HABERLER Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi

Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi

GİRİŞ TARİHİ: 08.04.2024, 14:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 08 Nisan 2024 Pazartesi, 14:16
Süper Kupa’da Fenerbahçe sahadan çekildi

Süper Kupa maçı yarıda kaldı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndan oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerden aldığı yetki ile maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U-19 takımıyla çıkacağı gündemdeydi. Neticede o şekilde oldu. Fenerbahçe karşılaşmaya U-19 takımıyla çıktı.

U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe birinci dakikada Icardi'nin golünün ardından soyunma odasına döndü. Bunun neticesinde maç yarıda kaldı. Şimdi gözler federasyondan gelecek kararda. Maç başka bir tarihe mi ertelenecek yoksa Galatasaray hükmen galip sayılıp kupanın sahibi mi olacak?

İşte o anlar...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndan oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerden aldığı yetki ile maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U-19 takımıyla çıkacağı gündemdeydi. Neticede o şekilde oldu. Fenerbahçe karşılaşmaya U-19 takımıyla çıktı.

U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe birinci dakikada Icardi'nin golünün ardından soyunma odasına döndü. Bunun neticesinde maç yarıda kaldı. Şimdi gözler federasyondan gelecek kararda. Maç başka bir tarihe mi ertelenecek yoksa Galatasaray hükmen galip sayılıp kupanın sahibi mi olacak?

İşte o anlar...

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