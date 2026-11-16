Fransa - Türkiye maçı kaç kaç bitti? A Milli Takım deplasmanda mağlup oldu!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'daki Stade Atlantique Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son bölümünde gelen gol heyecan yaratsa da ay-yıldızlılar sahadan puansız ayrıldı.

Fransa - Türkiye maçında etkili goller ikinci yarıda geldi

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 80. dakikada Junior Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Maçın son anlarında baskısını artıran A Milli Takımımız, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Fransa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milli Takım grubu puansız tamamladı

Fransa karşısında aldığı mağlubiyetle A Ligi 1. Grup'taki altıncı maçından da puan çıkaramayan Türkiye, organizasyonu puansız tamamladı. Fransa ise bu galibiyetle gruptaki liderliğini korudu.

Ay-yıldızlı ekip için karşılaşma, Uluslar Ligi'ndeki A Ligi mücadelesinin son maçı oldu.