Fransa - Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın golleri 48. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Junior Kroupi'den geldi. Ay-yıldızlıların tek golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, gruptaki altı maçını da kaybederek 0 puanda kaldı. Fransa ise 13 puanla grubu lider bitirdi. Milliler, Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı.