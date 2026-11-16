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Fransa - Türkiye

GİRİŞ TARİHİ: 16.11.2026, 01:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2026, 01:57

A Milli Takım, Fransa’ya 2-1 yenilerek grubu puansız tamamladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın golleri 48. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Junior Kroupi'den geldi. Ay-yıldızlıların tek golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, gruptaki altı maçını da kaybederek 0 puanda kaldı. Fransa ise 13 puanla grubu lider bitirdi. Milliler, Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı.

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