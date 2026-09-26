Fransa’yı elimizden kaçırdık

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa’ya 1-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'yı ağırladı. atv ekranlarında yaşanan heyecanda Milliler, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın tek golü 54. dakikada Mbappe'den geldi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi. Mbappe, golün ardından sakatlık yaşadı ve yerini Doue'ye bıraktı.

Maçın 87. dakikasında Uğurcan'ın ceza sahasında yaptığı müdahaleye VAR'dan inceleme önerisi geldi. Hakem F. Zwayer incelemenin ardından Uğurcan'a kırmızı kart gösterdi. Milli Takım 10 kişi kaldı, kalan dakikalarda kaleyi Altay korudu.

A Milli Futbol Takımımız gruptaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü sahasında İtalya'ya ağırlayacak

İki takım ilk 11' şu kadroyla çıktı:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Can Uzun, Arda Güler, Barış Alper

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele