Rakip Fransa, maç heyecanı atv’de

Geçtiğimiz sezon Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarıyla A Ligi'ne yükselen Ay-yıldızlılar, bu kulvarda tarihindeki ilk sınavına çıkıyor. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında rakip Fransa. Maç 21.45'te atv'de.
Ay-yıldızlı ekip, Fransa maçının ardından 28 Eylül'de İtalya'yı konuk edecek. Türkiye daha sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak.
Türkiye ile Fransa tarihlerinde 7. kez rakip oluyor. Geride kalan 6 maçta Fransa'nın 4, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Maçta Felix Zwayer (Almanya), Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer düdük çalacak.
Aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika Roma'da karşı karşıya geliyor.