Rakip Fransa, maç heyecanı atv’de

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam (25 Eylül 2026 Cuma) saat 21.45'te Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç atv’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarıyla A Ligi'ne yükselen Ay-yıldızlılar, bu kulvarda tarihindeki ilk sınavına çıkıyor. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında rakip Fransa. Maç 21.45'te atv'de.

Ay-yıldızlı ekip, Fransa maçının ardından 28 Eylül'de İtalya'yı konuk edecek. Türkiye daha sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak.

Türkiye ile Fransa tarihlerinde 7. kez rakip oluyor. Geride kalan 6 maçta Fransa'nın 4, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Felix Zwayer (Almanya), Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer düdük çalacak.

Aynı grupta yer alan İtalya ile Belçika Roma'da karşı karşıya geliyor.