HABERLER Milli takımımız İtalya ile karşılaşacak! UEFA Uluslar Ligi'nde maçı hangi hakem yönetecek? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta?

Milli takımımız İtalya ile karşılaşacak! UEFA Uluslar Ligi'nde maçı hangi hakem yönetecek? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta?

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2026, 11:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 28 Eylül 2026 Pazartesi, 11:55
Milli takımımız İtalya ile karşılaşacak! UEFA Uluslar Ligi’nde maçı hangi hakem yönetecek? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında bu akşam İtalya’yı konuk edecek. Türkiye - İtalya maçında gülen taraf kim olacak? Dünyanın takip ettiği maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam İtalya'yı konuk edecek. Türkiye ve İtalya en son 2 yıl önce karşılaşmıştı ve o maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Türkiye kazanan taraf olabilecek mi?

UEFA Uluslar Ligi büyük bir heyecanla başladı. Şu günlerde sahada coşku, tribünde, milyonların kalbinde Milli Takım heyecanı yaşanıyor. Bursa'daki Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - İtalya maçını hangi hakem yönetecek?

Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Milliler, gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşmıştı. Ayyıldızlı ekip, İtalya karşısında taraftarının desteğiyle sahadan istediği sonuçla ayrılmak için mücadele edecek.

A Milliler hangi 11 ile sahada olacak?

Fransa'ya karşı üç puan kaybeden ve 1 0 yenilen Türkiye, İtalya karşısında ne yapacak? Türkiye'nin ilk 11'i nasıl olacak? Karşılaşma için milli takımımızın muhtemel ilk 11'nin şu şekilde olması bekleniyor. Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Türkiye - İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - İtalya karşılaşması bu akşam saat 21.45'te atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DİĞER HABERLER
TÜMÜ
Fransa’yı elimizden kaçırdık
Fransa’yı elimizden kaçırdık
Belçika deplasmanda kazandı
Belçika deplasmanda kazandı
İşte Fransa maçının ilk 11’leri
İşte Fransa maçının ilk 11’leri
DİĞER VİDEOLAR
TÜMÜ
Türkiye - İtalya
Türkiye - İtalya
Faroe Adaları - Kazakistan Maç Özeti
Faroe Adaları - Kazakistan (Maç Özeti)
Slovenya - İskoçya Maç Özeti
Slovenya - İskoçya (Maç Özeti)
ARAMA
CANLI YAYIN