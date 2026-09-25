A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve atv'den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde 1. Grup'taki diğer karşılaşmada ise İtalya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile tarihindeki 7. karşılaşmasına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Fransa'nın 4, Türkiye'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Milli Takım, Fransa'ya karşı son iki maçında ise yenilgi yaşamadı. 2019'daki EURO 2020 Elemeleri'nde Konya'da oynanan karşılaşmayı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazanan Türkiye, Paris'teki rövanşta Kaan Ayhan'ın golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Montella yönetiminde 37. maç

Vincenzo Montella yönetiminde 37. maçına çıkacak olan Türkiye, İtalyan teknik adam döneminde oynadığı 36 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 64 gol gönderen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper, Deniz

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Doue, Mbappe