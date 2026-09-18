Türkiye İtalya maçının biletleri çıktı mı?

PAYLAŞ

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet heyecanı başladı. Ay-yıldızlıların 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynayacağı mücadele için bilet satış tarihinin TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşmasının bilet fiyatları da satış duyurusuyla birlikte netleşecek. Öte yandan milli takımın 5 Ekim'de Bologna'da oynayacağı İtalya-Türkiye maçının misafir tribün biletleri ise satışa sunuldu.