canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
12
BİLDİRİMLER
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Türkiye İtalya maçının biletleri çıktı mı?

Türkiye İtalya maçının biletleri çıktı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026, 12:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 18 Eylül 2026 Cuma, 16:04

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet heyecanı başladı. Ay-yıldızlıların 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynayacağı mücadele için bilet satış tarihinin TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşmasının bilet fiyatları da satış duyurusuyla birlikte netleşecek. Öte yandan milli takımın 5 Ekim'de Bologna'da oynayacağı İtalya-Türkiye maçının misafir tribün biletleri ise satışa sunuldu.
DİĞER HABERLER
TÜMÜ
Uluslar Ligi’nde Ay-Yıldızlı alarm...UEFA Uluslar Ligi için nefesler tutuldu!
Uluslar Ligi'nde Ay-Yıldızlı alarm...UEFA Uluslar Ligi için nefesler tutuldu!
Uluslar Ligi’nde dengeler değişiyor! Herkes bu detayı konuşuyor...
Uluslar Ligi’nde dengeler değişiyor! Herkes bu detayı konuşuyor...
Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!
Uluslar Ligi’nde perde açılıyor! Türkiye’nin önünde devler var!
ARAMA
CANLI YAYIN