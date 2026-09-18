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HABERLER UEFA Uluslar Ligi'nde format ve maç takvimi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde format ve maç takvimi belli oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026, 12:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 18 Eylül 2026 Cuma, 16:04

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024/25 sezonunun formatı, yükselme ve küme düşme kriterleri ile maç takvimi belli oldu. Turnuvada takımlar, liglerdeki sıralamalarına göre hem üst lige yükselme hem de küme düşmeme mücadelesi verecek.

A Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerini kazanan 4 takım, Haziran 2025'te oynanacak final turnuvasına katılma hakkı elde edecek.

Uluslar Ligi'nin maç takvimi

2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasındaki maçlar şu tarihlerde oynanacak:

1. ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024

3. ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024

5. ve 6. maçlar: 17-19 Kasım 2024

Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı: 4-5 Haziran 2025

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