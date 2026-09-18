UEFA Uluslar Ligi'nde format ve maç takvimi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024/25 sezonunun formatı, yükselme ve küme düşme kriterleri ile maç takvimi belli oldu. Turnuvada takımlar, liglerdeki sıralamalarına göre hem üst lige yükselme hem de küme düşmeme mücadelesi verecek.
A Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerini kazanan 4 takım, Haziran 2025'te oynanacak final turnuvasına katılma hakkı elde edecek.
Uluslar Ligi'nin maç takvimi
2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasındaki maçlar şu tarihlerde oynanacak:
1. ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024
3. ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024
5. ve 6. maçlar: 17-19 Kasım 2024
Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı: 4-5 Haziran 2025