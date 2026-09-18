Uluslar Ligi ne zaman başlıyor? Türkiye'nin Uluslar Ligi maçları...

EFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu için heyecan başlıyor. Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi, 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig aşaması 17 Kasım'da sona erecek.

A Milli Takım ilk maçını Fransa ile oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavı ise 25 Eylül 2026 Cuma günü Fransa karşısında olacak.

Türkiye'nin Uluslar Ligi maçları

25 Eylül: Türkiye – Fransa

28 Eylül: Türkiye – İtalya

2 Ekim: Belçika – Türkiye

5 Ekim: İtalya – Türkiye

12 Kasım: Türkiye – Belçika

15 Kasım: Fransa – Türkiye

Uluslar Ligi'nde lig aşamasının ardından çeyrek final ve yükselme/düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak. Final turnuvasının ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.