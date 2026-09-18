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HABERLER Yükselme ve küme düşme sistemi...

Yükselme ve küme düşme sistemi...

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026, 12:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 18 Eylül 2026 Cuma, 16:05

B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi'ndeki iki grup birincisi, bir üst lige yükselmeye hak kazanacak.

A ve B Liglerinde gruplarını son sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada tamamlayan en kötü iki takım da D Ligi'ne gerileyecek.

Ligler arasındaki geçişler için play-off karşılaşmaları da oynanacak. A Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile B Ligi'nin grup ikincileri, B Ligi'nin üçüncüleri ile C Ligi'nin grup ikincileri iki ayaklı play-off maçlarında karşılaşacak.

C Ligi'ndeki en iyi iki grup dördüncüsü ile D Ligi'ndeki iki grup ikincisi de bir üst lige yükselme mücadelesi verecek.

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