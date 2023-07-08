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ÜVEY ANNE FRAGMAN
10 Temmuz 2023, Pazartesi 20:00
Üvey Anne - 2. Fragman

Üvey Anne 3.Bölüm Fragmanı

"Ben kimsenin peşinden koşmam!"

Efsun'a ait boynuna taktığı gerdanlık Serap'ı zor duruma sokacaktır. Ancak Serap'ı zor duruma sokacak başka bir konu daha vardır. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşünür ve onlara bir oyun oynar. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gider.

Diğer yandan Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya başlamıştır. Fakat Serap'la Cem'in evleneceğini öğrendikten sonra Serap hakkında yanıldığını anlar Nisan. Ancak bu kez de şimdiye kadar arkadaşı olduğunu düşündüğü Cem'e karşı hislerinin hiç de o kadar masum olmadığıyla yüzleşecektir. İpek cephesinde ise eski eşi Mete'nin ailesini tekrar geri kazanmak için gösterdiği çaba, istemeden de olsa oğlu Ege'yi tehlikeye atacaktır.

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Üvey Anne
SON BÖLÜMÜ İZLE 2. Bölüm Üvey Anne
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Üvey Anne
3 Temmuz 2023, Pazartesi
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Üvey Anne
19 Haziran 2023, Pazartesi
1. Bölüm Üvey Anne
FRAGMANLAR
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Üvey Anne
10 Temmuz 2023, Pazartesi
3. Bölüm fragmanı Üvey Anne
Üvey Anne - 2. Fragman
3 Temmuz 2023, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Üvey Anne - 2. Fragman
Üvey Anne
3 Temmuz 2023, Pazartesi
2. Bölüm fragmanı Üvey Anne
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