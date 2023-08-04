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ÜVEY ANNE FRAGMAN
7 Ağustos 2023, Pazartesi 20:00
Üvey Anne - 2. Fragman

Üvey Anne 7.Bölüm Fragmanı

"Evlen benimle Serap..."

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

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