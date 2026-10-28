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Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

GİRİŞ TARİHİ: 28.10.2026 11:15
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Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Programın 42. Bölüm yarışmacısı 39 yaşındaki Trabzonlu Gülşah Çınar oldu. Evli ve bir çocuk annesi olan Gülşah, yarışmaya İstanbul'dan katıldı.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Yarışmadan kazanacağı para ile kızına iyi bir gelecek sunmak istiyor ve hayalindeki arabayı almayı hedefliyor.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

20 numaralı kutuyla yarışan Gülşah, ilk iki turda 2.000.000 TL ve 5.000.000 TL'lik kutuların açılmasıyla yarışmaya istediği gibi başlayamadı. İkinci turun son kutusu öncesinde Gülşah'ın babası yayına görüntülü olarak bağlandı. O anlarda babasını genç yaşta kaybeden Nuriye gözyaşlarını tutamadı.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Üçüncü turun başında 3.000.000 TL'lik kutunun açılması büyük bir üzüntü yaratırken, kızının stüdyoya gelerek yaptığı sürpriz Gülşah'ın yüzünü yeniden güldürdü.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Dördüncü turun başında 1.000.000 TL bulunmasına rağmen devamında açtırdığı kutularla bankanın teklifini 240.000 TL'ye yükseltti. Hayalleri için bu paranın yetmediğini söyleyerek teklifi kabul etmedi.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Altıncı turun başında Fatih'in kutusundan 750.000 TL çıksa da teklif öncesinde açtırdığı 5 TL'lik kutunun ardından banka 775.000 TL'lik teklif sundu. Daha fazla risk almak istemeyen Gülşah, bankanın teklifine "varım" dedi.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

"Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı 3 numaralı kutudan 10 TL, 9 numaralı kutudan 50 TL çıktı. Yarışmaya devam etseydi bankanın bu tabloya teklifi 1.550.000 TL olacaktı. Kendi kutusundan 100.000 TL, Carlos'un kutusundan 5.000.000 TL çıktı.

Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

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