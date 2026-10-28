Bankadan teklif geldi, büyük ödülden vazgeçti

20 numaralı kutuyla yarışan Gülşah, ilk iki turda 2.000.000 TL ve 5.000.000 TL'lik kutuların açılmasıyla yarışmaya istediği gibi başlayamadı. İkinci turun son kutusu öncesinde Gülşah'ın babası yayına görüntülü olarak bağlandı. O anlarda babasını genç yaşta kaybeden Nuriye gözyaşlarını tutamadı.