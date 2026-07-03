Bankanın rekor teklifini reddetti

Bankanın o güne kadar verdiği en yüksek teklif olan 1 milyon 400 bin TL ile karşı karşıya kalan İbrahim, risk almayı tercih ederek teklifi reddetti. Gecenin sonunda kendi kutusundan 1 milyon TL çıkan ibrahim, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.