Kutusundan ne kadar çıktı?

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Duygu ve Bilge'nin kutularından 1.000 TL ve 250.000 TL çıkarken, bankanın devam senaryosunda bir sonraki teklifi 430.000 TL oldu. Aşkın'ın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.