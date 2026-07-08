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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Kutusundan ne kadar çıktı?

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 16. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

GİRİŞ TARİHİ: 08.07.2026 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.07.2026 11:26
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Kutusundan ne kadar çıktı?

Programın 16.bölüm yarışmacısı Bingöllü Aşkın Dilürü oldu. 35 yaşındaki Aşkın, kazanacağı parayla çocuklarıyla birlikte huzurla yaşayabileceği bir ev almayı hedefledi.

Kutusundan ne kadar çıktı?

1 numaralı kutuyla yarışan Aşkın, ilk turlarda yaptığı başarılı seçimlerle dikkat çekti. Yarışma boyunca hem çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma hayalinden hem de zor geçen evlilik sürecinden bahseden aşkın, duygusal anlar yaşadı.

Kutusundan ne kadar çıktı?

3.turda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Aşkın, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turun sonunda gelen 435.000 TL'lik banka teklifini reddedip şansını bir tur daha deneme kararı aldı.

Kutusundan ne kadar çıktı?

Ancak 6.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın 215.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Aşkın, annesinin de tavsiyesiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti.

Kutusundan ne kadar çıktı?

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Duygu ve Bilge'nin kutularından 1.000 TL ve 250.000 TL çıkarken, bankanın devam senaryosunda bir sonraki teklifi 430.000 TL oldu. Aşkın'ın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

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