Kutusundan ne kadar çıktı?

Programın 16.bölüm yarışmacısı Bingöllü Aşkın Dilürü oldu. 35 yaşındaki Aşkın, kazanacağı parayla çocuklarıyla birlikte huzurla yaşayabileceği bir ev almayı hedefledi.
1 numaralı kutuyla yarışan Aşkın, ilk turlarda yaptığı başarılı seçimlerle dikkat çekti. Yarışma boyunca hem çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma hayalinden hem de zor geçen evlilik sürecinden bahseden aşkın, duygusal anlar yaşadı.
3.turda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Aşkın, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turun sonunda gelen 435.000 TL'lik banka teklifini reddedip şansını bir tur daha deneme kararı aldı.
Ancak 6.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın 215.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Aşkın, annesinin de tavsiyesiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti.