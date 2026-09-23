A.B.İ. 21. Bölümde neler oldu?

Ferman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Sinan ise Saruhan'ın karşısına çıkarak ailesinin kaybettiklerini geri almak için ilk adımı attı. Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı. Doğan'ı durdurmak isteyen Leyla, onu dağ evine kilitledi ancak Saruhan'ın sevkiyatının aslında gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için kurduğu bir tuzak olduğunu öğrendi.