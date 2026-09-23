Güneşin Doğduğu Yer

Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar. Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder. İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur. Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur. Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?