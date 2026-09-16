A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Bu karar Saruhan'ı sevindirirken, Leyla'nın bu durumun içinden nasıl çıkacağı bir sonraki bölüm için merak uyandırdı. Saruhan ise limanın yeniden açılmasını kutlamak üzere Leyla'yla yola çıktığı sırada, Galip'in fotoğrafları ve "Ne yaptığını biliyorum" yazılarıyla karşılaştı.