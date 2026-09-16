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A.B.İ. GALERİ

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 16.09.2026 10:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.09.2026 10:50
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A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?
Doğan'dan büyük hamle!

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam yirminci bölümüyle ekrana geldi.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı köşeye sıkıştırırken, Doğan da gördükleri karşısında sarsıldı.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Leyla, Saruhan'a ulaşabilmek ve operasyonu sürdürebilmek için büyük bir risk alarak evine girdi ve telefonunun bilgilerine ulaştı.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Bu sırada Doğan, Saruhan'ın limandaki sevkiyat kayıtlarını değiştirerek bağlantılarını zor durumda bıraktı.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Limanın mühürlenmesiyle başlayan krizi Leyla'nın Sinan'ı Cevdet'le konuşmaya ikna etmesi çözerken, Saruhan kendisine karşı çıkan Sinan'ı cezalandırması için Ferman'a emir verdi.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Öte yandan Doğan, Leyla'nın kendisinden bir şey sakladığına inanırken Melek'in hayatına da uzaktan dokunmaya başladı.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Ferman'ın kurduğu pusuda Sinan'ın hayatını kurtaran Doğan, Saruhan'a karşı savaşını bir adım daha ileri taşıdı.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Tüm bunların ardından Leyla, yakalanmamak ve operasyonu sürdürebilmek için Saruhan'ın evlilik teklifini kabul etti.

A.B.İ. 20. Bölümde neler oldu?

Bu karar Saruhan'ı sevindirirken, Leyla'nın bu durumun içinden nasıl çıkacağı bir sonraki bölüm için merak uyandırdı. Saruhan ise limanın yeniden açılmasını kutlamak üzere Leyla'yla yola çıktığı sırada, Galip'in fotoğrafları ve "Ne yaptığını biliyorum" yazılarıyla karşılaştı.

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