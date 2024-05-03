Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

İzlenme rekorları kıran yeni nesil bilgi yarışması "Alan" yakında atv ekranlarında olacak. Herkesin merakla beklediği Alan yarışmasına dair tüm detaylar haberimizde...
Tüm dünyada "The Floor" adıyla reyting rekorlarına imza atan "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya'dan sonra şimdi de Türkiye'de atv'de yayınlanacak.
Yarışmacıların her biri kendi bilgi alanını temsil eden 100 eşit kareye bölünmüş dev bir LED zemin üzerinde yer alacak. Bilgiye dayalı soru düelloları ile rakipler karşı karşıya gelecek.
Alan yarışmasında amaç, soruları doğru cevaplayarak tüm alanı kendisine katıp; en sonda büyük ödüle sahip olabilmek.
Rakiplerin yapacağı düelloda, her yarışmacının 45'er saniyesi olacak. Yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalışacak. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam edecek.
Yarışmacı eğer "Pas" derse süresinden 3 saniye eksilecek ve yeni bir görsel ekrana gelecek. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılacak.
Atv ekranlarında olacak bilgi ve strateji yarışmasına başvurular, atv.com.tr adresinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru formuna ulaşmak için linke tıklayın!