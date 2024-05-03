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Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

GİRİŞ TARİHİ: 03.05.2024, 15:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.05.2024, 16:08
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Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

İzlenme rekorları kıran yeni nesil bilgi yarışması "Alan" yakında atv ekranlarında olacak. Herkesin merakla beklediği Alan yarışmasına dair tüm detaylar haberimizde...

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Tüm dünyada "The Floor" adıyla reyting rekorlarına imza atan "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya'dan sonra şimdi de Türkiye'de atv'de yayınlanacak.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Bir bilgi ve strateji yarışması olan Alan'da 100 yarışmacı, 100 ayrı kategoride yarışacak.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Yarışmacıların her biri kendi bilgi alanını temsil eden 100 eşit kareye bölünmüş dev bir LED zemin üzerinde yer alacak. Bilgiye dayalı soru düelloları ile rakipler karşı karşıya gelecek.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Alan yarışmasında amaç, soruları doğru cevaplayarak tüm alanı kendisine katıp; en sonda büyük ödüle sahip olabilmek.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Yarışmanın büyük ödülü ise 1 milyon TL olacak.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Rakiplerin yapacağı düelloda, her yarışmacının 45'er saniyesi olacak. Yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalışacak. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam edecek.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Yarışmacı eğer "Pas" derse süresinden 3 saniye eksilecek ve yeni bir görsel ekrana gelecek. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılacak.

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Atv ekranlarında olacak bilgi ve strateji yarışmasına başvurular, atv.com.tr adresinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru formuna ulaşmak için linke tıklayın!

Ekranların yeni nesil yarışması Alan yakında atv'de

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Alan, yakında atv'de...

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