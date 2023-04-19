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100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2023, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2023, 16:10
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100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Ailenizin her bir ferdinin size yalan söylediğini anladığınızda ne yaparsınız?

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.

100 Karede Aldatmak'ta neler oldu?

Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

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