ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

49. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.12.2023, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.12.2023, 10:43
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49. Bölüm Foto Galeri

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır.

49. Bölüm Foto Galeri

Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

49. Bölüm Foto Galeri

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

49. Bölüm Foto Galeri

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez.

49. Bölüm Foto Galeri

Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

49. Bölüm Foto Galeri

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder.

49. Bölüm Foto Galeri

Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir.

49. Bölüm Foto Galeri

Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

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